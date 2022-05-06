Журналісти Reuters встановили особи російських військових із Бучі

07:03 06 травня Київ, Україна

Агентство Reuters провело масштабне розслідування масових убивств у Бучі. Журналісти з'ясували, що під час окупації у місті діяли підрозділ росгвардії «Витязь», 76-а парашутно-десантна дивізія з Пскова, а також військові з Чечні.

Журналісти за три тижні у місті опитали понад 90 місцевих мешканців, вивчили надані ними фото та відео, а також документи, які росіяни залишили у Бучі.



Крім інших свідчень, на присутність у Бучі 76-ї парашутно-десантної дивізії з Пскова вказує лист, знайдений місцевим жителем у своєму будинку вже після повернення до міста. Він був адресований солдату на ім'я Олександр Логвиненко, якого Reuters пізніше впізнали як десантника з Пскова. Крім того, сусідній будинок, за словами місцевого жителя, займала та сама група російських солдатів. На стіні будинку хтось балончиком написав «Wolf_68». Журналісти впізнали росіянина Кирила Крючкова, який так підписується у своїх соціальних мережах. Він служив у 234-му штурмовому авіаполку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

У будівлі на Яблунській вулиці, де розташовувався штаб російських військових, поряд з яким було знайдено вісім тіл, члени Нацгвардії України знайшли посвідчення особи на ім'я Костянтина Коршунова. Журналісти Reuters ідентифікували його як військовослужбовця військової частини №3179, яка належить до підрозділу росгвардії «Витязь».

Також журналісти встановили, що у Гостомелі, Бородянці та Луб'янці — населених пунктах Київської області, які знаходяться неподалік Бучі, — були присутні чеченські військові. П'ятеро очевидців повідомили Reuters, що у Бучі діяли чеченські бойовики. Наприклад, мешканець міста Володимир Абрамов розповів журналістам, що бачив, як 4 березня чеченські війська вели свою колону до міста. Наступного дня, 5 березня, за його словами, чеченські солдати постукали до них у двері. За словами Абрамова, вони були одягнені у форму пісочного кольору та дорогі черевики з нубуку, а їхнє спорядження було охайнішим, ніж у регулярних російських військ.

«Чеченці наказали Абрамову, Ірині та Олегу вийти на вулицю з піднятими руками. Один із солдатів неодноразово запитував Ірину, де, за її словами, ховаються „нацисти”, і підпалив їхній будинок. Поки Ірину допитували, інші солдати наказали її чоловіку зняти сорочку. Вони вивели його, голого до пояса, з дому надвір на холод. Абрамов сказав, що чув, як Олег просив солдатів не завдавати йому шкоди. За словами Абрамова, солдати змусили Олега стати на коліна. Потім вони вистрілили йому у скроню. Коли російські війська відступили наприкінці березня, тіло Олега було одним із дюжини тіл, залишених на вулиці Яблунській», — йдеться у розслідуванні Reuters.

Про геноцид у Бучі стало відомо 2 квітня. Того дня журналісти та українські військові увійшли до звільненого від російської окупації міста та побачили вулиці, засіяні трупами. У когось із них руки були зв'язані за спиною, деякі загинули від пострілів у потилицю.