Журналістам не дали часу ознайомитися з новим законопроектом

12:08 13 липень Київ, Україна



Так, журналісти відзначили, що майже 200 сторінок законопроекту були опубліковані тиждень тому і часу для його професійної оцінки недостатньо. Журналісти закликають Верховну Раду не розглядати законопроект "Про медіа" на цьому тижні. Про це йдеться в зверненні глави НСЖУ Сергія Томіленка на сторінці в Facebook.Так, журналісти відзначили, що майже 200 сторінок законопроекту були опубліковані тиждень тому і часу для його професійної оцінки недостатньо.

"Майже 200 сторінок" доопрацьованого "законопроекту опубліковано тільки тиждень тому і цього часу недостатньо для професійної оцінки депутатами перед голосуванням", - відзначають в НСЖУ.





У зверненні наголошується, що Національна спілка журналістів України, Українська Асоціація Медіа Бізнесу і Асоціація регіональних видавців, багато відомих журналістів, представники національних та регіональних медіа виступають проти прийняття законопроекту №2693-д "Про медіа".



"Нинішній законопроект концентрується на державне регулювання медіа, приділяє велику увагу санкцій в ЗМІ, зате українське медіа спільнота просить про гарантії для захисту свободи слова", - йдеться у зверненні журналістів з підписом голови НСЖУ Сергія Томіленка.



Представники ЗМІ закликають народних депутатів не поспішати з голосуванням щоб надати достатньо часу для консультацій і продовження широкого громадського обговорення проекту із залученням всіх зацікавлених сторін.



Також в НСЖУ звертають увагу політиків, що звернення проти нинішньої редакції законопроекту "Про ЗМІ" підписали понад 200 відомих журналістів і національних і регіональних ЗМІ. Серед них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ( "Оглядач"), Соня Кошкіна (Lb.ua), Павло Єлізаров (Савік Шустер Студія), Денис Іванеско ( "Українські новини"), Віктор Шлінчак (Glavcom.ua ), Олександр Швець ( "Факти і коментарі"), Андрій Павловський (телеграм канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитро Гордон, Макс Назаров, Сергій Лямець, Михайло Чаплига, Юрій Романенко, Юлія Лимар, Наталія Балюк (газета "Високий Замок") .