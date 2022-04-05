Газета The New York Times надала докази причетності РФ до геноциду у Бучі

00:38 05 квітня Київ, Україна

Журналісти The New York Times опублікували супутникові знімки «дороги смерті» у Бучі, зроблені компанією Maxar 19 та 21 березня. Тіла на цих знімках лежать на дорозі в тих же місцях, як і на фотографіях та відео, які почали розповсюджуватись після того, як російські військові покинули місто.

Міноборони Росії назвало зроблені на землі фотографії та відео з Бучі провокацією української влади. Опубліковані The New York Times кадри Maxar у військовому відомстві наразі не коментували.