Жозеп Боррель: підтримка України – пріоритет для Євросоюзу

15:38 06 листопада Київ, Україна

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на конференції послів ЄС і говорив там про Україну та розширення союзу.

Про це йдеться у трансляції виступу Борреля.



Він закликав не забувати Україну і наголосив, що Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати її та залишатися єдиними у цьому питанні.

"Якщо Україна програє, програємо і ми.(...) Ми є першим постачальником підтримки Україні, більше, ніж США", - сказав Боррель.

Боррель підкреслив, що поза темою війни в Україні ЄС не повинен упускати виклик щодо розширення.

"Україна стала новим кандидатом і підштовхує чергу попередніх кандидатів, які чекають роками, і вся ця черга зрушить з місця. І я думаю, що ми маємо подолати часи нескінченного процесу набуття членства (ЄС — ред.)", — каже високий представник ЄС.

Росія, додає Боррель, може відновити свої втрачені на фронті ресурси.

"Бо путін-сталін вірить, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має значення, не має цінності", - зазначив чиновник.

Тому надання гарантій безпеки України є невіддільною складовою роботи ЄС.