Жозеп Боррель: підтримка України – пріоритет для Євросоюзу

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на конференції послів ЄС і говорив там про Україну та розширення союзу.
Про це йдеться у трансляції виступу Борреля.
Він закликав не забувати Україну і наголосив, що Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати її та залишатися єдиними у цьому питанні.
Він закликав не забувати Україну і наголосив, що Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати її та залишатися єдиними у цьому питанні.
Боррель підкреслив, що поза темою війни в Україні ЄС не повинен упускати виклик щодо розширення.
Росія, додає Боррель, може відновити свої втрачені на фронті ресурси.
Тому надання гарантій безпеки України є невіддільною складовою роботи ЄС.
Під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона, США, Боррель висловив стурбованість президенту Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену, що міжнародна підтримка України може знизитися. До того ж велика кількість країн Глобального Півдня вважають Україну не регіональною проблемою, яка стосується Європи та США — тобто західного світу. І це "проблема Заходу", робить висновок Боррель.
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