Жозеп Боррель: підтримка України – пріоритет для Євросоюзу

15:38 06 листопада Київ, Україна

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив на конференції послів ЄС і говорив там про Україну та розширення союзу.
 
Про це йдеться у трансляції виступу Борреля.

Він закликав не забувати Україну і наголосив, що Євросоюзу необхідно продовжувати підтримувати її та залишатися єдиними у цьому питанні.
"Якщо Україна програє, програємо і ми.(...) Ми є першим постачальником підтримки Україні, більше, ніж США", - сказав Боррель.
Боррель підкреслив, що поза темою війни в Україні ЄС не повинен упускати виклик щодо розширення.
"Україна стала новим кандидатом і підштовхує чергу попередніх кандидатів, які чекають роками, і вся ця черга зрушить з місця. І я думаю, що ми маємо подолати часи нескінченного процесу набуття членства (ЄС — ред.)", — каже високий представник ЄС.
Росія, додає Боррель, може відновити свої втрачені на фронті ресурси.
"Бо путін-сталін вірить, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має значення, не має цінності", - зазначив чиновник.
Тому надання гарантій безпеки України є невіддільною складовою роботи ЄС.

Під час свого нещодавнього візиту до Вашингтона, США, Боррель висловив стурбованість президенту Джо Байдену та держсекретарю Ентоні Блінкену, що міжнародна підтримка України може знизитися. До того ж велика кількість країн Глобального Півдня вважають Україну не регіональною проблемою, яка стосується Європи та США — тобто західного світу. І це "проблема Заходу", робить висновок Боррель.