Мешканцям передмістя Соледара доставили гуманітарну допомогу

18:13 20 січня Київ, Україна





Про це повідомив офіційний представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Єнс Ларке на брифінгу в Женеві у п'ятницю, 20 січня. Перша транспортна колона ООН із трьох вантажівок надала гуманітарну допомогу мешканцям передмість Соледара . Продовольство та предмети першої необхідності отримають 800 цивільних.Про це повідомив офіційний представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Єнс Ларке на брифінгу в Женеві у п'ятницю, 20 січня.

"Наші колеги в Україні щойно прибули до контрольованих урядом районів поблизу Соледара", - зазначив він.



За його словами, транспортна колона із трьох вантажівок доставила продовольство, воду, предмети гігієни, ліки та інші медичні засоби. Продукти та матеріали надані структурами ООН, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Дитячий фонд ООН.

"Це перший гуманітарний конвой різних установ, що прибув до цього району", - розповів Ларке.

Він додав, що колона прибула з Дніпра, і зараз здійснюється розвантаження вантажівок.



УКГП прагне збільшити відправлення гуманітарних конвоїв до "районів, розташованих поруч із кордонами України".



На запитання про те, чи мали контакти представники ООН з питань доставки гуманітарної допомоги в район Соледара з російською владою в Донецьку та Луганську, Ларке не відповів нічого конкретного.

"У мене немає конкретики щодо того, з ким ми контактували", - пояснив він.

Представник ООН також відповів, чи планується доставити гуманітарну допомогу безпосередньо до Соледара.