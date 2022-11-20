Мешканці Мелітопольщини спалили російський триколор разом із ДК

12:18 20 листопада Київ, Україна

Жителі Миронівки Мелітопольського району спалили російський прапор на місцевому будинку культури. Про це у суботу, 19 листопада, у Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці Мелітопольщини навіть на дев'ятому місяці окупації яскраво показують опір чомусь рашистському. Хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелося пожертвувати цілим будинком", - написав він.

При цьому він зазначив, що ніхто з місцевих навіть не намагався гасити пожежу, коли вона охопила будівлю.

"Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "російський світ" лише в пекельному полум'ї", - написав Федоров.

Зазначимо, загарбники планують поновити в окупованому Маріуполі демонтовані пам'ятники Леніну.