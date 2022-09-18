Мешканці Луганщини бачать переповнені лікарні та морги, - Гайдай

Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не має поточної інформації на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За його інформацією, під час відступу з Харківської області лише підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту збройних сил Росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
Також через значні втрати під час відступу з Харківщини росіяни продовжують буквально збирати чоловіків вулицями, щоб ті будували оборонні споруди в Луганській області.. Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже у всіх населених пунктах, розташованих поряд з адмінкордоном в інші області. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.
Нагадаємо, у Генштабі раніше повідомили, що росіяни зазнають колосальних втрат на Харківщині.. Деякі бригади втратили до 90% особового складу.
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