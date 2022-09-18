Мешканці Луганщини бачать переповнені лікарні та морги, - Гайдай

09:13 18 вересня Київ, Україна

Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не має поточної інформації на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Втім, за таких значних втрат окупантам вдається лише приховати точну кількість загиблих".. Переповнені лікарні та морги місцеві жителі бачать щодня", - сказав голова області.

За його інформацією, під час відступу з Харківської області лише підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу балтійського флоту збройних сил Росії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Також через значні втрати під час відступу з Харківщини росіяни продовжують буквально збирати чоловіків вулицями, щоб ті будували оборонні споруди в Луганській області.. Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже у всіх населених пунктах, розташованих поряд з адмінкордоном в інші області. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

"Навіть у вихідні у Луганську, Сорокіно, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Кришталевому та інших містах військові росії продовжують виловлювати чоловіків", - каже Гайдай.

Нагадаємо, у Генштабі раніше повідомили, що росіяни зазнають колосальних втрат на Харківщині.. Деякі бригади втратили до 90% особового складу.