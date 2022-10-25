Жителі Херсона відмовляються приймати рублі

У Херсоні дедалі більше місць відмовляються приймати рублі.
Про це повідомив "заступник глави адміністрації" Кирило Стремоусов.
За його словами, у Херсоні "фіксують відмову приймати рублі у розрахунках за продукти харчування".
Стремоусов заявляє, що деякі жителі міста намагаються таким чином наживатися на ситуації. Він погрожував їм покаранням "за законами воєнного часу", а також депортацією на підконтрольну Україні територію.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися російських рублів. Він заявив, що раніше росіяни штучно завищували курс своєї валюти, проте через неминучу деокупацію, зокрема, Херсонщини, курс різко змінився.
Про це повідомив "заступник глави адміністрації" Кирило Стремоусов.
За його словами, у Херсоні "фіксують відмову приймати рублі у розрахунках за продукти харчування".
Стремоусов заявляє, що деякі жителі міста намагаються таким чином наживатися на ситуації. Він погрожував їм покаранням "за законами воєнного часу", а також депортацією на підконтрольну Україні територію.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися російських рублів. Він заявив, що раніше росіяни штучно завищували курс своєї валюти, проте через неминучу деокупацію, зокрема, Херсонщини, курс різко змінився.
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