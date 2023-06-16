Жителі Білгородської області скаржаться на крадіжки російських військових

16:03 15 червня Київ, Україна

За даними росЗМІ, евакуйовані жителі села Нова Таволжанка в Білгородській області росії висловлюють своє невдоволення з приводу присутності російських військових, яких було направлено на охорону села, і звинувачують їх у пограбуваннях їхніх будинків.



Одна з мешканок Нової Таволжанки написала в коментарях до поста губернатора В'ячеслава Гладкова в соціальній мережі ВКонтакте, забороненій в Україні, що російські військові, які перебувають на охороні в регіоні, проникають у будинки жителів, що виїхали, і крадуть їхнє особисте майно.

"Вони заселяються в наші будинки, ведуть нецивілізований спосіб життя, залишають після себе алкогольні напої та сміття, забруднюють туалети та приміщення, крадуть наші речі та майно. Ми помітили, що наш чотириколісний мотоцикл був вкрадений і тепер його часто бачать на околицях Нової Таволжанки", - йдеться у коментарі.

В іншому коментарі під постом губернатора Гладкова йдеться: "Ми живемо в селі Нова Таволжанка. Сьогодні, 14 червня, ми вперше поїхали оглянути свої будинки. Два будинки були зламані, одні двері були зламані за допомогою лому, вікна були розбиті... Всі речі були перевернуті, шукають цінні дрібниці, частина з них була вкрадена. В одному з будинків спостерігаються акти вандалізму, розбиті телевізори, пошкоджено меблі. У будинку явно проживають солдати, у дворі виявили два велосипеди, які раніше були вкрадені в інших сусідів.

Інше російське видання зазначає, що жителі українських населених пунктів, які опинилися під російською окупацією після початку повномасштабної війни, також звинувачували російських солдатів у пограбуваннях будинків.