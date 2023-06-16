Жителі Білгородської області скаржаться на крадіжки російських військових

За даними росЗМІ, евакуйовані жителі села Нова Таволжанка в Білгородській області росії висловлюють своє невдоволення з приводу присутності російських військових, яких було направлено на охорону села, і звинувачують їх у пограбуваннях їхніх будинків.
Одна з мешканок Нової Таволжанки написала в коментарях до поста губернатора В'ячеслава Гладкова в соціальній мережі ВКонтакте, забороненій в Україні, що російські військові, які перебувають на охороні в регіоні, проникають у будинки жителів, що виїхали, і крадуть їхнє особисте майно.
Одна з мешканок Нової Таволжанки написала в коментарях до поста губернатора В'ячеслава Гладкова в соціальній мережі ВКонтакте, забороненій в Україні, що російські військові, які перебувають на охороні в регіоні, проникають у будинки жителів, що виїхали, і крадуть їхнє особисте майно.
Інше російське видання зазначає, що жителі українських населених пунктів, які опинилися під російською окупацією після початку повномасштабної війни, також звинувачували російських солдатів у пограбуваннях будинків.
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