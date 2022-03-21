Жителів Маріуполя насильно вивозять до Росії

09:28 20 березня Київ, Україна

Жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять на територію Росії.

Жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію РФ чи ОРДЛО.
«У людей забирають український паспорт і видають папірець, який не має жодної юридичної сили та не визнається у всьому цивілізованому світі. Окупанти продовжують використовувати методи фашистів та викрадають маріупольців!», - повідомляються у Маріупольській міській раді.