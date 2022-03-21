Жителів Маріуполя насильно вивозять до Росії
09:28 20 березня Київ, Україна
Жителів Лівобережного району Маріуполя насильно вивозять на територію Росії.
Жителів вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району Маріуполя незаконно депортують на територію РФ чи ОРДЛО
.
«У людей забирають український паспорт і видають папірець, який не має жодної юридичної сили та не визнається у всьому цивілізованому світі. Окупанти продовжують використовувати методи фашистів та викрадають маріупольців!», - повідомляються у Маріупольській міській раді.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі