Жителів Донбасу починають призивати в "армію" сепаратистів

10:19 02 квітень Київ, Україна

Сепаратисти "ДНР" "ЛНР" вперше в історії оголосили призов на військову службу. Наказ був підписаний в березні, але тільки в квітні оприлюднений.

Раніше сепаратисти формували свої військові сили на контрактній основі, але тепер вирішили призивати місцевих жителів.

"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2021 року призов на військову службу громадян 1994-2003 років народження, які не перебувають в запасі і підлягають відповідно до закону "ДНР" від 13 лютого 2015 року №08-IHC Про військовий обов'язок і військову службу призову на військову службу", - йдеться в розпорядженні голови "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Указ" передбачає направлення 200 осіб з призовників на службу до лав "народної міліції ДНР" на шість місяців.