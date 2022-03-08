Житлові будинки Миколаєва потрапили під обстріл російських ракет

09:28 07 березень Київ, Україна

Сьогодні, 7 березня, весь Миколаїв прокинувся від звуків обстрілу російських ракетних комплексів.

Як і по всій Україні, ворог підло цілився у житлові будинки міста.



Наші надзвичайні та всі комунальні служби вже ліквідують наслідки обстрілів.





За попередньою інформацією, по місту били з РСЗВ



"Вранці 7 березня ракета влетіла біля вольєрів тигрів та білої ведмедиці Миколаївського міського зоопарку", - розповідає на своїй Facebook-сторінці директор Володимир Топчій. "Дорогі миколаївці, будьте максимально обережні! По місту є багато снарядів, які не розірвалися. У жодному разі не підходьте, не піднімайте і не намагайтеся самостійно їх пересунути. Телефонуйте за піротехніками на 101, 102, - звертається мер Миколаєва до мешканців міста.За попередньою інформацією, по місту били з РСЗВ "Смерч" "Вранці 7 березня ракета влетіла біля вольєрів тигрів та білої ведмедиці Миколаївського міського зоопарку", - розповідає на своїй Facebook-сторінці директор Володимир Топчій.

За його словами, тварини не постраждали.



Станом на 6:50 частина міста залишилася без теплопостачання. Про це повідомляє ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».



Тимчасово призупинено роботу котелень:

– вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);

– вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);

- вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків);

– вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).



Ремонтні роботи на підприємстві обіцяють розпочати, як тільки буде можливість.