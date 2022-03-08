Житлові будинки Миколаєва потрапили під обстріл російських ракет

Сьогодні, 7 березня, весь Миколаїв прокинувся від звуків обстрілу російських ракетних комплексів.
Як і по всій Україні, ворог підло цілився у житлові будинки міста.
Наші надзвичайні та всі комунальні служби вже ліквідують наслідки обстрілів.
Наші надзвичайні та всі комунальні служби вже ліквідують наслідки обстрілів.
За його словами, тварини не постраждали.
Станом на 6:50 частина міста залишилася без теплопостачання. Про це повідомляє ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Тимчасово призупинено роботу котелень:
– вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);
– вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);
- вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків);
– вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).
Ремонтні роботи на підприємстві обіцяють розпочати, як тільки буде можливість.
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