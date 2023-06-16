Жорстокість окупації рф: 80% будинків у звільненому селі Благодатне зруйновано

19:15 14 червня Київ, Україна

Внаслідок окупації російськими військами, село Благодатне на Донеччині постраждало значною мірою.

За інформацією, отриманою від Павла Кириленка, начальника Донецької обласної військової адміністрації, близько 80% житлових будинків повністю зруйновано, а решта зазнала серйозних пошкоджень.



Павло Кириленко зазначив, що спочатку у селі Благодатне налічувалося 370 житлових будинків, які переважно розташовувалися у приватному житловому секторі.



Однак лише близько 20% з них збереглися у відносно придатному для проживання стані. Але навіть ці 20% постраждали від руйнувань, а решта 80% були практично повністю знищені ворожою артилерією дощенту.



Глава області висловив глибоке занепокоєння та смуток щодо масштабних руйнувань у селі Благодатне, наголосивши на серйозних наслідках, які ця атака справила на місцеве населення та його житлові умови.