17:55 13 червня Київ, Україна

У Білгородській області спостерігається активна боротьба громадян росії проти режиму путіна, а російська влада проводить жорсткі заходи фільтрації щодо населення регіону.



Інформація про ситуацію була розкрита представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим.

"Місцеві силові структури та співробітники ФСБ активно звинувачують місцеве населення у нелояльності та проводять перевірки на можливі зв'язки з російськими повстанцями, такими як російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії". Такі дії російської федерації посилюють невдоволення серед місцевих мешканців Білгородської області та розширюють коло підтримки російських повстанців", - зазначив представник української розвідки.

За його словами, РДК та "Свобода Росії" є відносно автономними та активними у засобах масової інформації. Тому всі охочі приєднатися до їхніх лав можуть звернутися безпосередньо до цих організацій.

"Більше сотні росіян вже ухвалили рішення прибути з країн Євросоюзу для боротьби проти режиму путіна. Однак варто зазначити, що щодо новобранців проводяться певні контррозвідувальні заходи", - пояснив Андрій Юсов.



Він також наголосив, що Україна підтримує всіх тих, хто засуджує ганебну війну росії, поважає міжнародне право та український суверенітет. Однак Україна сама не веде бойових дій на території росії.