У Білгородській області спостерігається активна боротьба громадян росії проти режиму путіна, а російська влада проводить жорсткі заходи фільтрації щодо населення регіону.
Інформація про ситуацію була розкрита представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим.
Інформація про ситуацію була розкрита представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим.
За його словами, РДК та "Свобода Росії" є відносно автономними та активними у засобах масової інформації. Тому всі охочі приєднатися до їхніх лав можуть звернутися безпосередньо до цих організацій.
Він також наголосив, що Україна підтримує всіх тих, хто засуджує ганебну війну росії, поважає міжнародне право та український суверенітет. Однак Україна сама не веде бойових дій на території росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі