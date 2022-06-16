Жертв війни у ​​Маріуполі стає дедалі більше

14:16 16 червня Київ, Україна

У Маріуполі поховали понад 20 тисяч людей.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"На сьогодні у братських могилах, за нашими підрахунками, вже поховано близько 20-22 тисяч людей. Скільки ще під завалами, невідомо", - сказав Андрющенко.

Він також додав, що ніхто з росіян "не морочиться" шукати спочатку тіла загиблих і займатися їхнім вивезенням.

"Здебільшого просто все згрібають, вивозять на звалище. Будемо відверті, ми ніколи не дізнаємося про всіх тих, хто був вивезений таким чином. І ніколи ми їх не знайдемо", – сказав Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що вся медична система окупантів, яка працює в Маріуполі, за день обслуговує людей менше ніж одне терапевтичне відділення обслуговувало в довоєнний стан.

"Це все говорить про те, що медичної системи просто немає. Ліків немає, обладнання немає, те, що було, вивезено то до Донецька, то до росії. Це більше фікція така", - сказав Андрющенко.

Російські окупанти вбили понад 22 тисячі маріупольців, що вдвічі більше, ніж убили фашисти за 2 роки під час Другої світової війни. За його словами, зростає кількість братських могил довкола Маріуполя.