Бажаючи щось демонструвати світові, путін більше схожий на фотомодель – Зеленський

09:45 04 червня Київ, Україна

Після розміщення російської ядерної зброї в Білорусі над світом знову постало питання: чи застосує кремлівський диктатор цю зброю проти людства?

Своїм поглядом на ситуацію президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ. Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світу більше схожий на фотомодель, ніж на лідера держави.

Український лідер вкотре висловив сумніви щодо застосування росією ядерної зброї через "кохання путіна до себе і свого життя". На думку Зеленського, путін не готовий ризикувати собою.

"Але ж це не прогноз погоди, тому складно сказати. Якщо ця людина є повністю неадекватною, то це вже інше", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що ймовірність застосування росією своєї ядерної зброї набагато менша, ніж ймовірність її незастосування.

Рішення Кремля направити ядерну зброю до Білорусі під оманливим виправданням нібито захисту від НАТО Зеленський пояснює прагненням демонструвати щось зовнішньому світу.

"Все це багато таких політичних кроків. Щось постійно показувати. Він більше схожий на фотомодель, а не на президента. Постійно щось демонструє усьому світу і думає, що всім кайфово житиме в якомусь залякуванні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що його зустріч із путіним можлива лише після виведення російських військ з України.