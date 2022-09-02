Жданов розповів, чого катастрофічно боїться командування армії росії
08:54 17 серпня Київ, Україна
Російська армія боїться переходити у оборону.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.
"Питання стійкості російської армії – величезне питання... Чи готовий російський солдат сьогодні вмирати за український Херсон? Російське командування катастрофічно боїться переходу в оборону. Вони розуміють, що оборона для них – це смерть. Поки вони наступають, захоплюють і грабують, є стимул, є якась ідея йти вперед… Але як тільки вони сідають в оборону, російська армія взагалі втрачає будь-яку мотивацію», – зазначив він.
"Якщо вони готові вмирати за нашу землю, значить, вони оборонятимуться... а якщо вони не готові, то вони можуть просто відступити". Такі приклади ми вже знаємо", – додав Жданов.
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