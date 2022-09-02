Жданов розповів, чого катастрофічно боїться командування армії росії

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Питання стійкості російської армії – величезне питання... Чи готовий російський солдат сьогодні вмирати за український Херсон? Російське командування катастрофічно боїться переходу в оборону. Вони розуміють, що оборона для них – це смерть. Поки вони наступають, захоплюють і грабують, є стимул, є якась ідея йти вперед… Але як тільки вони сідають в оборону, російська армія взагалі втрачає будь-яку мотивацію», – зазначив він.