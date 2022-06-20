Жданов пояснив, чому росіянам не вдалося захопити аеропорти Києва
09:46 20 червня Київ, Україна
Аеропорти Києва знаходилися під надійним захистом наземних та повітряних сил.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов
у своєму Youtube-каналі.
"Саме тому, що "Жуляни" перебувають у межах міста, російські десантники не змогли б долетіти до аеропорту. Його захищала київська ППО, яка тут "бахкала" та збивала по можливості все, що можна було збити. Тому вони намагалися вибрати віддаленіші місця», - пояснив він.
"До речі, аеропорт "Бориспіль" теж дуже добре захищений системою ППО. Вони там навіть окремо завдавали ракетного удару, намагаючись послабити систему ППО у Борисполі, але нічого не вийшло. Плюс Бориспіль досить далеко. Звичайно він ближче, ніж Васильків, але досить далеко від Києва. Прорватися в "Жуляни" у межах міста сюди не було шансу. У Борисполі його захищала ППО та наші наземні сили оборони", - додав Жданов.
За словами експерта, українським військовослужбовцям вдалося організувати у перший день повномасштабної агресії навіть захист аеродрому у Гостомелі та знищити там ворожий десант.
Щодо аеропортів "Бориспіль" та "Київ", то вони, каже Жданов, виявилися для росіян недосяжними, тому ворог навіть не намагався їх захопити.
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