Жданов пояснив, чому росіянам не вдалося захопити аеропорти Києва

09:46 20 червня Київ, Україна

Аеропорти Києва знаходилися під надійним захистом наземних та повітряних сил.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму Youtube-каналі.

"Саме тому, що "Жуляни" перебувають у межах міста, російські десантники не змогли б долетіти до аеропорту. Його захищала київська ППО, яка тут "бахкала" та збивала по можливості все, що можна було збити. Тому вони намагалися вибрати віддаленіші місця», - пояснив він.

"До речі, аеропорт "Бориспіль" теж дуже добре захищений системою ППО. Вони там навіть окремо завдавали ракетного удару, намагаючись послабити систему ППО у Борисполі, але нічого не вийшло. Плюс Бориспіль досить далеко. Звичайно він ближче, ніж Васильків, але досить далеко від Києва. Прорватися в "Жуляни" у межах міста сюди не було шансу. У Борисполі його захищала ППО та наші наземні сили оборони", - додав Жданов.



За словами експерта, українським військовослужбовцям вдалося організувати у перший день повномасштабної агресії навіть захист аеродрому у Гостомелі та знищити там ворожий десант.



Щодо аеропортів "Бориспіль" та "Київ", то вони, каже Жданов, виявилися для росіян недосяжними, тому ворог навіть не намагався їх захопити.