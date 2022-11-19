Зернову угоду продовжили ще на 120 днів
11:42 17 листопада Київ, Україна
У Стамбулі вирішили продовжити ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем ще на 120 днів.
Про це повідомив 17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Гарантами виконання Ініціативи залишилися ООН
та Туреччина", - уточнив він.
Кубраков наголосив, що український агроекспорт залишається важливим інструментом протидії світовій продовольчій кризі.
"З 1 серпня - початок роботи зернової Ініціативи, і до сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній. У світового ринку немає можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - зазначив глава Мінінфраструктури.
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