Зернову угоду продовжили ще на 120 днів

11:42 17 листопада Київ, Україна

У Стамбулі вирішили продовжити ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем ще на 120 днів.

Про це повідомив 17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
 
"Гарантами виконання Ініціативи залишилися ООН та Туреччина", - уточнив він.
 
Кубраков наголосив, що український агроекспорт залишається важливим інструментом протидії світовій продовольчій кризі.
 
"З 1 серпня - початок роботи зернової Ініціативи, і до сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній. У світового ринку немає можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - зазначив глава Мінінфраструктури.