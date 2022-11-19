Зернову угоду продовжили ще на 120 днів

У Стамбулі вирішили продовжити ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем ще на 120 днів.



Про це повідомив 17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков наголосив, що український агроекспорт залишається важливим інструментом протидії світовій продовольчій кризі.

"З 1 серпня - початок роботи зернової Ініціативи, і до сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній. У світового ринку немає можливості замінити українську агропродукцію у найближчій перспективі. Водночас можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - зазначив глава Мінінфраструктури.