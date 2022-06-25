Земельная реформа под вопросом – еще 53 депутата против

Чергове клопотання до Конституційного Суду України надійшло від представників Верховної Ради. 53 народних депутата не згодні з земельною реформою, яка прдусматрівает відкриття ринку землі. Аргументують це порушенням Конституції України. Тепер КСУ знову буде визначати суперечить новий занок конституції чи ні.
Самі ж депутати стверджують, що даний закон прийнятий з численними порушеннями.
«Спочатку« Слуги народу »продали українську землю, а тепер здали іноземним спекулянтам фінансову незалежність країни, прийнявши« банківський закон ». Така деградація державних інститутів сталася вперше за роки незалежності! Ми не дозволимо нищити і розпродавати Україну, і будемо домагатися скасування всіх цих злочинних рішень через Конституційний суд! », - заявила одна з ініціаторів подання, нардеп Наталія Королевська.
Перший позов в КСУ було подано ще в грудні 2019 року. Тоді ініціативу взяв Сергій Власенко, а під заявою підписалося 46 народних депутатів. Суддям тоді довелося направити запити до вчених і до вищих навчальних закладів, щоб експерти допомогли вирішити, чи є право народу на землю, записане в Конституції, прецедентом для того, щоб зняти мораторій на землю. Але навіть провідні світила і вчені не змогли вирішити цю суперечку. Клопотання так і залишилося незадоволеним.
Ще раніше Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію.
І ось вже інша група депутатів виявилася в КСУ. Хоча, після слів глави генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіана Даніельсон про те, що земельна реформа надзвичайно важлива для Європи і для сприйняття України в ЄС - шанси у депутатів мізерні.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення» №552-IX передбачає запуск ринку землі вже з липня 2021 року.
На першому етапі купувати українську землю зможуть тільки громадяни України, а з 2024 року юридичні компанії, якими володіють громадяни України.
За роки Незалежності України, уряд 9 разів продовжувало мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Останній раз - у 2017 році - до 1 січня 2019 року.
За даними Госгеокадастра, кількість переданої землі в оренду склало 16,9 млн. Гектарів. А кількість договорів оренди склало 4,9 млн. З них 2,3 млн. Складено на строк до 10 років.
У світі залишилося всього кілька країн, де діє мораторій на продаж землі - Конго, Північна Корея, Куба, Венесуела, Таджикистан і Україна.
У 2018 році в силу вступило рішення Європейського суду з прав людини, згідно з яким мораторій на продаж землі порушує права українців.
Самі ж депутати стверджують, що даний закон прийнятий з численними порушеннями.
«Спочатку« Слуги народу »продали українську землю, а тепер здали іноземним спекулянтам фінансову незалежність країни, прийнявши« банківський закон ». Така деградація державних інститутів сталася вперше за роки незалежності! Ми не дозволимо нищити і розпродавати Україну, і будемо домагатися скасування всіх цих злочинних рішень через Конституційний суд! », - заявила одна з ініціаторів подання, нардеп Наталія Королевська.
Перший позов в КСУ було подано ще в грудні 2019 року. Тоді ініціативу взяв Сергій Власенко, а під заявою підписалося 46 народних депутатів. Суддям тоді довелося направити запити до вчених і до вищих навчальних закладів, щоб експерти допомогли вирішити, чи є право народу на землю, записане в Конституції, прецедентом для того, щоб зняти мораторій на землю. Але навіть провідні світила і вчені не змогли вирішити цю суперечку. Клопотання так і залишилося незадоволеним.
Ще раніше Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію.
І ось вже інша група депутатів виявилася в КСУ. Хоча, після слів глави генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіана Даніельсон про те, що земельна реформа надзвичайно важлива для Європи і для сприйняття України в ЄС - шанси у депутатів мізерні.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення» №552-IX передбачає запуск ринку землі вже з липня 2021 року.
На першому етапі купувати українську землю зможуть тільки громадяни України, а з 2024 року юридичні компанії, якими володіють громадяни України.
За роки Незалежності України, уряд 9 разів продовжувало мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Останній раз - у 2017 році - до 1 січня 2019 року.
За даними Госгеокадастра, кількість переданої землі в оренду склало 16,9 млн. Гектарів. А кількість договорів оренди склало 4,9 млн. З них 2,3 млн. Складено на строк до 10 років.
У світі залишилося всього кілька країн, де діє мораторій на продаж землі - Конго, Північна Корея, Куба, Венесуела, Таджикистан і Україна.
У 2018 році в силу вступило рішення Європейського суду з прав людини, згідно з яким мораторій на продаж землі порушує права українців.
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