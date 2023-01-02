Зеленському потрібно просити допомоги у Британії, Швеції та Фінляндії в обхід НАТО та ЄС – британський експерт

Наступні візити президента Володимира Зеленського мають відбутися до Лондона, Стокгольма та Гельсінкі, де він має домовлятися про допомогу, минаючи узгодження у цьому плані з Європейським Союзом та НАТО.
Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської величності короля Карла ІІІ Глен Грант.
Експерт зазначив, що не бачить жодних намагань з боку ЄС щодо надання Україні важкого озброєння, такого як танки та інші броньовані машини.
За словами Гранта, єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, — це Фінляндія.
Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської величності короля Карла ІІІ Глен Грант.
Експерт зазначив, що не бачить жодних намагань з боку ЄС щодо надання Україні важкого озброєння, такого як танки та інші броньовані машини.
За словами Гранта, єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, — це Фінляндія.
Грант також зазначив, що батареї "Patriot", які США передадуть Україні, не змінять правила гри.
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