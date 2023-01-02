Зеленському потрібно просити допомоги у Британії, Швеції та Фінляндії в обхід НАТО та ЄС – британський експерт

09:02 02 січня Київ, Україна

Наступні візити президента Володимира Зеленського мають відбутися до Лондона, Стокгольма та Гельсінкі, де він має домовлятися про допомогу, минаючи узгодження у цьому плані з Європейським Союзом та НАТО.

Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської величності короля Карла ІІІ Глен Грант.

Експерт зазначив, що не бачить жодних намагань з боку ЄС щодо надання Україні важкого озброєння, такого як танки та інші броньовані машини.

За словами Гранта, єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, — це Фінляндія.
"Тому, щиро кажучи, я думаю, що якщо Зеленський збирається знову виїхати з країни для проведення переговорів, його наступна поїздка має бути до Фінляндії та Швеції, тому що жодна з цих країн ще не є членом НАТО, і їх не обтяжують додаткові дискусії і консенсус у НАТО. Тобто вони можуть робити те, що інші країни не можуть. Зеленському потрібно поїхати до Лондона, Стокгольма та Гельсінкі і порушувати питання жорстких дій, оминаючи узгодження у цьому плані з Європейським Союзом і НАТО", — сказав він.
Грант також зазначив, що батареї "Patriot", які США передадуть Україні, не змінять правила гри.
"Що вони зроблять, то це підвищать якість протиповітряної оборони, і це може зупинити росію від відправлення чергових бомбардувальників в Україну. Це така система озброєнь, яка справді може знешкоджувати їх та збивати крилаті ракети. Але величезної кількості "Patriot" чекати не варто, і надійдуть вони не раніше ніж через пів року. Тож це не те, на що люди мають звертати особливу увагу, це просто ще одна система озброєнь", - зазначив експерт.