Зеленському потрібно просити допомоги у Британії, Швеції та Фінляндії в обхід НАТО та ЄС – британський експерт

09:02 02 січня Київ, Україна





Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської величності короля Карла ІІІ Глен Грант.



Експерт зазначив, що не бачить жодних намагань з боку ЄС щодо надання Україні важкого озброєння, такого як танки та інші броньовані машини.



За словами Гранта, єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, — це Фінляндія. Наступні візити президента Володимира Зеленського мають відбутися до Лондона, Стокгольма та Гельсінкі, де він має домовлятися про допомогу, минаючи узгодження у цьому плані з Європейським Союзом та НАТО Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської величності короля Карла ІІІ Глен Грант.Експерт зазначив, що не бачить жодних намагань з боку ЄС щодо надання Україні важкого озброєння, такого як танки та інші броньовані машини.За словами Гранта, єдина країна, яка фактично згадала, що вона може щось зробити та надати танки, — це Фінляндія.

"Тому, щиро кажучи, я думаю, що якщо Зеленський збирається знову виїхати з країни для проведення переговорів, його наступна поїздка має бути до Фінляндії та Швеції, тому що жодна з цих країн ще не є членом НАТО, і їх не обтяжують додаткові дискусії і консенсус у НАТО. Тобто вони можуть робити те, що інші країни не можуть. Зеленському потрібно поїхати до Лондона, Стокгольма та Гельсінкі і порушувати питання жорстких дій, оминаючи узгодження у цьому плані з Європейським Союзом і НАТО", — сказав він.

Грант також зазначив, що батареї "Patriot", які США передадуть Україні, не змінять правила гри.