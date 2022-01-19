Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 23 вересня

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель повідомила, що президент Володимир Зеленський виступить в онлайн-режимі на Генеральній асамблеї ООН в другій половині дня 23 вересня.

"Не дивлячись на пандемію коронавірусу у світі та скасування великої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, зараз ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня . Виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться в другій половині дня", - сказала Мендель.