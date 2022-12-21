Зеленського запросили виступити на засіданні Конгресу

16:53 21 грудня Київ, Україна

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу 21 грудня під час його візиту до Вашингтона.



Про це повідомила пресслужба Пелосі.



Спікерка надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі.

"З величезною повагою та захопленням вашим видатним лідерством, від імені двопартійного керівництва Конгресу запрошую вас виступити на спільному засіданні Конгресу у середу, 21 грудня. Перед жахливими звірствами путіна борці за свободу України надихають світ сталевою волею та незламним духом, відбиваючи неспровоковане варварське вторгнення росії. У ці темні часи ваше сміливе, патріотичне, невтомне лідерство об'єднало не лише український народ, а й увесь світ ставати на передову боротьбу за свободу", - пише Ненсі Пелосі у листі.

Вона додає, що боротьба за свободу України наразі є боротьбою за саму демократію.