Зеленського запросили виступити на засіданні Конгресу

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу 21 грудня під час його візиту до Вашингтона.
Про це повідомила пресслужба Пелосі.
Спікерка надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі.
Про це повідомила пресслужба Пелосі.
Спікерка надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі.
Вона додає, що боротьба за свободу України наразі є боротьбою за саму демократію.
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