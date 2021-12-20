Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Швеції

07:39 16 березень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен обговорили низку важливих питань і перспективи співпраці.



Президент подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету і територіальної цілісності України і поінформував Стефана Льовена про ситуацію з безпекою на Донбасі та ініціативи України, покликані посилити реакцію міжнародної спільноти на окупацію Криму і м. Севастополь.

«В рамках святкування 30-ї річниці незалежності України ми плануємо провести низку важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві», - сказав Володимир Зеленський і запросив прем'єр-міністра Швеції до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії в сфері оборони і перспективи співпраці двох держав в рамках партнерства НАТО з розширеними можливостями.



Володимир Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку і вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.



Стефан Льовен високо оцінив особисте лідерство президента Володимира Зеленського в реформуванні і досягнутий прогрес в європейській інтеграції.



Сторони приділили увагу шляхам активізації торгово-економічного співробітництва.

«Наш пріоритет - знайти нові шляхи повернення тенденцій в двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», - підкреслив глава держави.

Президент України також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема, початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати в напрямку запозичення досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.



Стефан Льовен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію і взяти участь у форумі пам'яті жертв Голокосту і боротьби з антисемітизмом, який повинен відбутися в жовтні поточного року.