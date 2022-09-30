Зеленський заявив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО

18:39 30 вересня Київ, Україна

Україна пришвидшено подає заявку на вступ до НАТО.



Про це у п'ятницю, 30 вересня,



Глава держави у своєму відеозверненні заявив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. Про це у п'ятницю, 30 вересня, заявив президент Володимир Зеленський.Глава держави у своєму відеозверненні заявив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО.

"Де-факто ми вже довели сумісність із стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні у полі бою та у всіх аспектах нашої взаємодії", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна та НАТО довіряють і допомагають та захищають один одного, що фактично і є Альянсом.