Зеленський заявив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО
18:39 30 вересня Київ, Україна
Україна пришвидшено подає заявку на вступ до НАТО.
Про це у п'ятницю, 30 вересня, заявив президент
Володимир Зеленський.
Глава держави у своєму відеозверненні заявив, що де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО.
"Де-факто ми вже довели сумісність із стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні у полі бою та у всіх аспектах нашої взаємодії", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що Україна та НАТО довіряють і допомагають та захищають один одного, що фактично і є Альянсом.
"Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО", - заявив Зеленський.
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