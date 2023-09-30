Зеленський заявив, що 30 вересня будуть "важливі новини" для України

20:01 29 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиждень, що минає, "значно посилив" Україну та українських громадян.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Ще і завтра (30 вересня – ред.) будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що триває робота над тим, щоб і наступні тижні "додали Україні міцність та потрібну співпрацю зі світом".

"Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає", - наголосив глава української держави.

Зеленський прозвітував, як пройшов день, розповівши, що розпочав 29 вересня з заходів з нагоди 82-х роковин масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру.

"Тільки за кілька днів вересня 41-го року було вбито понад 30 тисяч людей. Загалом у Бабиному Яру за час нацистської окупації було вбито близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці. Представники інших народів", - нагадав президент.

Глава держави підкреслив, що "дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке вчинило Голокост, щоб воно було розбите та покарано".