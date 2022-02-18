Зеленський заручився підтримкою Великої сімки: посли G7 націлені на подальше співробітництво

13:03 25 вересень Київ, Україна

Посли "Країн великої сімки" підтримують політику Володимира Зеленського та висловлюють надію на подальшу плідну взаємодію.



Посли країн G7 сподіваються продовжувати співпрацю з президентом Володимиром Зеленським та його командою над реалізацією реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці послів у Твіттері за підсумками зустрічі в Миколаєві.



"Посли країн G7 дякують президенту Зеленському за конструктивну дискусію в Миколаєві. Ми сподіваємося продовжувати співпрацювати з ним і його командою в підтримку реформ, які зміцнюють зв'язки наших країн і покращують інвестиційний клімат України", - відзначили дипломати.



Президент Володимир Зеленський 23 вересня зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні. Він поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуації з антикорупційними органами, НБУ, підготовки до проведення місцевих виборів і запевнив у незмінності курсу країни.