Зеленський нібито збирається заборонити православ'я в країні – істерика Такера Карлсона

12:35 13 грудня Київ, Україна





Щоб нести марення, треба бути або неосудним, або проплаченим російськими прихильниками. Такера назвати неадекватним або неосудним бездоказово не можна. А ось спростувати його мерзенні звинувачення цілком можливо.



Американський телеведучий у випуску своєї чергової телепрограми на Fox News заявив, що український президент має намір заборонити цілу релігію. Істерика американського телеведучого Такера Карлсона, який почав критикувати уряд США через відсутність реакції нібито на закриття церков в Україні, сильно смердить «російською капустою».Щоб нести марення, треба бути або неосудним, або проплаченим російськими прихильниками. Такера назвати неадекватним або неосудним бездоказово не можна. А ось спростувати його мерзенні звинувачення цілком можливо.Американський телеведучий у випуску своєї чергової телепрограми на Fox News заявив, що український президент має намір заборонити цілу релігію.



По-перше, Такер не уточнив яку, релігію. В Україні існує дуже багато релігійних напрямків: православ'я, католицизм, протестантизм, іудаїзм, іслам, буддизм та багато інших течій.



Але якщо прослухати всю промову, то за словами Карлсона, «жоден із провідних американських політиків не висловив своєї позиції щодо гонінь щодо православної церкви в Україні».



Значить, Карлсон має на увазі заборону православ'я.

«У вільній країні не переслідують основну релігійну конгрегацію через відсутність політичної лояльності до чинного режиму», – робить висновок телеведучий.

Тільки чомусь американський телеведучий не уточнив, що серед населення України, яке називає себе релігійним, православні становлять 90%.



І тут будь-яка розсудлива людина одразу зауважить, що жоден президент жодної країни не налаштовуватиме проти себе 90 % населення.



По-друге, сам президент України Володимир Зеленський вірянин, хоча виріс у сім'ї, яка була не релігійною (з інтерв'ю для видання The Times of Israel).

«Звичайна радянська єврейська родина. Більшість єврейських сімей у Радянському Союзі не були релігійними. Ви знаєте, що релігія не існувала в радянській державі як такій. У мене було одне ставлення, коли я був хлопчиком, та інше зараз. Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що в мене є власна думка про це. Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним тільки в ті моменти, які є для мене особистими та важливими, і де я почуваюся комфортно в цих місцях», - сказав президент України.



Вірянин ніколи не піде проти Віри і проти Бога.

По-третє, Такер розповідає, що силовики вривалися в жіночі монастирі, де лише одні беззахисні монашки.



Неправда і мерзенна брехня. Силовики не вривалися, а заходили у встановленому законом порядку під відеозапис із дотриманням усіх правових норм.



У всіх жіночих монастирях України є чоловіки: настоятель, він же – ігумен, ченці, послушники, паломники та багато інших.



Наведу приклад. 2014 рік, ми з друзями у вихідний день вирішили поїхати до с.Чоповичі, Житомирської області – місце православного паломництва. Спочатку ми заїхали у Жіночий монастир в урочищі Кип'яче. Перше - заснував цей монастир чоловік – отець Роман Барановський. Друге – у самому монастирі, у храмі та на території багато чоловіків (як для жіночого монастиря). Третє, щоб ознайомити нас з історією монастиря та показати територію, нам виділили одну з черниць. Яким же був наш подив, коли ми побачили на території обителі бронетранспортер. На наше запитання, навіщо жіночому монастирю броньовик, черниця відповіла: «Батюшка сказав: часи смутні, хай буде». Друге питання, за які гроші купили? Черниця сказала, що того не знає, але монастир не бідує і відразу ж запропонувала нам написати записки, які нібито повезуть до Єрусалиму і там молитимуться за здоров’я. Ми хлопці не бідні, але дізнавшись про ціну – відмовилися.

Так, ось якщо у них броньовик на виду стояв, то скільки зброї було заховано і скільки ще накопичилося до сьогодні? І все це в організації, яка ніби поза політикою.



Після Такера його безглузді висловлювання почали розганяти всі пропагандистські російські ЗМІ.

Чому американський телеведучий Такер Карлсон написав усе не об'єктивно, а лише погляд із «кремлівської дзвіниці»? Висновок один, йому не цікава правда. Він розповів ті наративи, за які йому заплатили проросійські лобісти.



До всіх в Україні, хтось підтримує країну-терориста, країну-агресора, зберігає до неї лояльність, чи то організація (у тому числі і релігійна), чи окрема людина, у правоохоронних органів будуть питання.



А російському релігійному змію вже давно настав час прищемити хвіст, або як любить говорити мій друг «відрізати хвіст по самі вушка».



Президента України Володимира Зеленського у цьому питанні підтримує весь демократичний світ, усі цивілізовані країни.