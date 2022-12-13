Зеленський нібито збирається заборонити православ'я в країні – істерика Такера Карлсона

12:35 13 грудня Київ, Україна

Істерика американського телеведучого Такера Карлсона, який почав критикувати уряд США через відсутність реакції нібито на закриття церков в Україні, сильно смердить «російською капустою».

Щоб нести марення, треба бути або неосудним, або проплаченим російськими прихильниками. Такера назвати неадекватним або неосудним бездоказово не можна. А ось спростувати його мерзенні звинувачення цілком можливо.

Американський телеведучий у випуску своєї чергової телепрограми на Fox News заявив, що український президент має намір заборонити цілу релігію.

По-перше, Такер не уточнив яку, релігію. В Україні існує дуже багато релігійних напрямків: православ'я, католицизм, протестантизм, іудаїзм, іслам, буддизм та багато інших течій.

Але якщо прослухати всю промову, то за словами Карлсона, «жоден із провідних американських політиків не висловив своєї позиції щодо гонінь щодо православної церкви в Україні».

Значить, Карлсон має на увазі заборону православ'я.
 
«У вільній країні не переслідують основну релігійну конгрегацію через відсутність політичної лояльності до чинного режиму», – робить висновок телеведучий.
Тільки чомусь американський телеведучий не уточнив, що серед населення України, яке називає себе релігійним, православні становлять 90%.

І тут будь-яка розсудлива людина одразу зауважить, що жоден президент жодної країни не налаштовуватиме проти себе 90 % населення.

По-друге, сам президент України Володимир Зеленський вірянин, хоча виріс у сім'ї, яка була не релігійною (з інтерв'ю для видання The Times of Israel).
 
«Звичайна радянська єврейська родина. Більшість єврейських сімей у Радянському Союзі не були релігійними. Ви знаєте, що релігія не існувала в радянській державі як такій. У мене було одне ставлення, коли я був хлопчиком, та інше зараз. Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що в мене є власна думка про це. Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним тільки в ті моменти, які є для мене особистими та важливими, і де я почуваюся комфортно в цих місцях», - сказав президент України.

Вірянин ніколи не піде проти Віри і проти Бога.
По-третє, Такер розповідає, що силовики вривалися в жіночі монастирі, де лише одні беззахисні монашки.

Неправда і мерзенна брехня. Силовики не вривалися, а заходили у встановленому законом порядку під відеозапис із дотриманням усіх правових норм.

У всіх жіночих монастирях України є чоловіки: настоятель, він же – ігумен, ченці, послушники, паломники та багато інших.

Наведу приклад. 2014 рік, ми з друзями у вихідний день вирішили поїхати до с.Чоповичі, Житомирської області – місце православного паломництва. Спочатку ми заїхали у Жіночий монастир в урочищі Кип'яче. Перше - заснував цей монастир чоловік – отець Роман Барановський. Друге – у самому монастирі, у храмі та на території багато чоловіків (як для жіночого монастиря). Третє, щоб ознайомити нас з історією монастиря та показати територію, нам виділили одну з черниць. Яким же був наш подив, коли ми побачили на території обителі бронетранспортер. На наше запитання, навіщо жіночому монастирю броньовик, черниця відповіла: «Батюшка сказав: часи смутні, хай буде». Друге питання, за які гроші купили? Черниця сказала, що того не знає, але монастир не бідує і відразу ж запропонувала нам написати записки, які нібито повезуть до Єрусалиму і там молитимуться за здоров’я. Ми хлопці не бідні, але дізнавшись про ціну – відмовилися.
 
Так, ось якщо у них броньовик на виду стояв, то скільки зброї було заховано і скільки ще накопичилося до сьогодні? І все це в організації, яка ніби поза політикою.

Після Такера його безглузді висловлювання почали розганяти всі пропагандистські російські ЗМІ.
Чому американський телеведучий Такер Карлсон написав усе не об'єктивно, а лише погляд із «кремлівської дзвіниці»? Висновок один, йому не цікава правда. Він розповів ті наративи, за які йому заплатили проросійські лобісти.

До всіх в Україні, хтось підтримує країну-терориста, країну-агресора, зберігає до неї лояльність, чи то організація (у тому числі і релігійна), чи окрема людина, у правоохоронних органів будуть питання.

А російському релігійному змію вже давно настав час прищемити хвіст, або як любить говорити мій друг «відрізати хвіст по самі вушка».

Президента України Володимира Зеленського у цьому питанні підтримує весь демократичний світ, усі цивілізовані країни.