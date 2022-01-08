Зеленський: я не збираюся розмовляти з терористами

12:21 26 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський вважає неможливими і безглуздими переговори з представниками самопроголошених ЛНР і ДНР

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в понеділок, 26 квітня.



Він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна вести переговори з представниками "ЛДНР", після чого лідери сепаратистів Донецька і Луганська оголосили про готовність до переговорів із Зеленським.



"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - сказав Зеленський.



Також він прокоментував реакцію Заходу на стягування російських військ до кордону України при тому, що фактично заклик Києва до надання Плану дій щодо членства в НАТО залишився без уваги.



"Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу", - додав президент.



Відзначимо, в Росії саме плани України щодо ПДЧ в НАТО назвали причиною напруженості навколо Донбасу.