Зеленський виступив перед парламентом Австралії

Головний з виступу президента України перед парламентом Австралії:
▪️ якщо б світ покарав Росію за атаку на Україну у 2014 році, широкомасштабного вторгнення у 2022 році не було б;
▪світ повинен виправляти помилки та змінити міжнародні механізми безпеки;
▪️ потрібно виключити можливість Росії обходити санкції.
▪ Президент закликав Австралію ввести додаткові мита на товари з Росії.
▪️Україні потрібно мати все необхідне на полі бою. Зеленський закликав Австралію допомогти у цьому питанні.
▪️Зеленський закликав Австралію приєднатися до повоєнного відновлення України. Наприклад, такого міста як Херсон.
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