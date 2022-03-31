Зеленський виступив перед парламентом Австралії

10:25 31 березня Київ, Україна

Головний з виступу президента України перед парламентом Австралії:

▪️ якщо б світ покарав Росію за атаку на Україну у 2014 році, широкомасштабного вторгнення у 2022 році не було б;

▪світ повинен виправляти помилки та змінити міжнародні механізми безпеки;

▪️ потрібно виключити можливість Росії обходити санкції.

▪ Президент закликав Австралію ввести додаткові мита на товари з Росії.

▪️Україні потрібно мати все необхідне на полі бою. Зеленський закликав Австралію допомогти у цьому питанні.

▪️Зеленський закликав Австралію приєднатися до повоєнного відновлення України. Наприклад, такого міста як Херсон.