Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення нацсистеми стійкості

19:23 27 вересня Київ, Україна

Указом президента Володимира Зеленського в Україні затверджена нацсистема стійкості, прийнята 20 серпня Радою нацбезпеки.



Відповідний указ № 479/2021 від 27 вересня опубліковано на сайті глави держави.



"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про запровадження національної системи стійкості", - йдеться в повідомленні.



Також затверджується Концепція забезпечення національної системи стійкості.



Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.



Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Вказується, що Концепція забезпечення національної системи стійкості визначає цілі, основні принципи, напрямки, механізми і терміни впровадження і функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти уразливості і оцінювати ризики національної безпеки, запобігати або мінімізувати їхній негативний вплив, ефективно реагувати і швидко і повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних і кризових ситуацій всіх видів, включаючи загрози гібридного типу, але не обмежуючись ними.



Система стійкості повинна передбачати забезпечення функціонування таких елементів:



- повноцінне функціонування системи державних органів, їхня інституційна стійкість;



- безпека і захищеність об'єктів критичної інфраструктури;



- здатність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;



- здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей;



- громадська стійкість, зокрема, від інформаційних впливів;



- фінансово-економічна стійкість, зокрема, безперервність основних бізнес-процесів.



Концепцію передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років.