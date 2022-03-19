Зеленський запровадив кримінальну відповідальність за пропаганду дій РФ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким забороняється виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій РФ. Про це у вівторок, 15 березня, повідомила пресслужба Верховної Ради.
Так, згідно з документом, заборонено:
Так, згідно з документом, заборонено:
- виправдовувати агресію РФ щодо України та представляти її як "громадянську війну";
- прославляти військових Росії, найманців та членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема, їх не можна називати "ополченцями" та "ввічливими людьми";
- використати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію Росії проти України у 2014 році;
- використовувати терміни "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", "громадянський конфлікт".
Як зазначено, за виправдання, заперечення та уславлення російської агресії зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність. Дія указу стосується також політичних партій та організацій.
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