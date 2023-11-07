Зеленський ввів санкції проти 9 компаній, пов'язаних із російським олігархом Фрідманом

18:46 07 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 листопада про санкції проти дев'яти компаній, пов'язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.
 
Відповідний указ №739/2023 було оприлюднено на сайті глави держави.

Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.

Відтак під санкції РНБО на 10 років потрапили:
  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.
У той же час Рада нацбезпеки ввела обмеження на 2 роки проти:
  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited;
  • CTF Holdings SA
З цих компаній в Україні найвідомішою є International Distribution Systems Limited. Це власник ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" та ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод".
 
Санкції передбачають:
  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталу з України;
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, має 10 і більше відсотків статутного капіталу або впливає на управління юридичною особою або її діяльність.