Зеленський ввів санкції проти 9 компаній, пов'язаних із російським олігархом Фрідманом

18:46 07 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 листопада про санкції проти дев'яти компаній, пов'язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.

Відповідний указ №739/2023 було оприлюднено на сайті глави держави.



Як зазначається, ініціатором обмежень виступила Служба безпеки України.



Відтак під санкції РНБО на 10 років потрапили:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

У той же час Рада нацбезпеки ввела обмеження на 2 роки проти:

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

CTF Holdings SA

З цих компаній в Україні найвідомішою є International Distribution Systems Limited. Це власник ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод Оскар" та ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод".

Санкції передбачають: