Зеленський ввів санкції проти 55 банків РФ, що працюють в Криму та на Донбасі

17:24 24 червня Київ, Україна

Зеленський обмежив роботу банків РФ на українських окупованих територіях, зокрема, під санкції потрапили 55 банків і фінансових компаній країни-окупанта.

Про це сьогодні повідомили в ОП.



"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в указі.



У список санкцій потрапили 55 російських банківських установ, зокрема ті, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму.



Щодо цих банківських установ вводиться блокування активів, заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.

Також санкції набули чинності щодо Лідії та Олександра Анненкових - засновників АТ "Севастопольський морський банк" і Романа Святого - судового пристава-виконавця так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим".



Санкції введені строком на три роки.