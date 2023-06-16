Зеленський ввів санкції проти 178 фізосіб, пов'язаних з рф

06:43 12 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 178 фізичних осіб – громадян росії та осіб з подвійним громадянством. Пропозиції щодо запровадження санкцій було внесено Службою безпеки. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, що набрало чинності цим указом, покласти на секретаря РНБО.



Санкції застосовані проти 178 громадян росії, 81 особа також має громадянство України. У списку санкцій судді конституційного суду росії на чолі з головою суду Валерієм Зорькіним.



Обмеження щодо росіян діятимуть п'ять років, вони передбачають таке:

блокування активів;

повне припинення торгових операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

заборона на заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки на території України;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;

заборона придбання у власність земельних ділянок.