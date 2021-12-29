Зеленський ввів нові санкції проти власників телеканалів «Перший незалежний» та «UkrLive»

11:20 29 грудень Київ, Україна

Рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо введення санкцій проти власників компаній, які контролюють низку медіаресурсів країни, підписав президент Володимир Зеленський.



Таким чином глава держави ввів у дію рішення РНБО, а чинності воно набуло з дня опублікування відповідного указу.



Зазначається, що під санкції потрапили телеканали «Перший незалежний» та «UkrLive». До обох телеканалів причетний Віктор Медведчук.



Обмежувальні заходи поширюються протягом п'яти років на три юридичні особи, під контролем у яких знаходяться зазначені телекомпанії та ті, що їм належать: «Телепростір», «Медіахолдинг Новини», «Тайм Медіа».



Усім їм забороняється видавати ліцензії та дозволи на користування радіочастотними ресурсами України. Більше того, власники цих компаній не мають права здійснювати будь-які фінансові операції та керувати рахунками українських банків.



Зазначимо, Медведчук посів 5-е місце у рейтингу найвпливовіших політиків України.