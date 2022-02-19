Зеленський ввів безстрокові санкції проти ватажків "ЛДНР" і "голови" Криму

20:05 21 травень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти глав "ЛДНР" і Криму.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента в п'ятницю, 21 травня.



Під санкціями України опинилися ватажок "ДНР" Денис Пушилін, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник і так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Також санкції наклали на десятки вебресурсів, пов'язаних з "ЛДНР" і окупаційним режимом Криму.



Введені безстрокові санкції включають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.