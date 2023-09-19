Зеленський зустрінеться з президентом Бразилії у Нью-Йорку

11:28 19 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський та Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у середу, 20 вересня, зустрінуться у Нью-Йорку. Обидва лідери перебувають у Нью-Йорку, де беруть участь у засіданнях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомила речниця бразильського президента Синтія Рібейро, передає CNN.



Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом, повідомила Рібейро. Прессекретарка не надала інших подробиць.



Раніше про те, що відбудеться зустріч президентів України та Бразилії, повідомила британська газета The Guardian із посиланням на два джерела у бразильському уряді.



Як також зазначається в матеріалі, Лула да Сілва розлютив деяких західних лідерів, які підтримують Україну, що протистоїть повномасштабному вторгненню росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.



The Guardian додає, що президент Бразилії намагався позиціонувати себе як потенційного посередника між москвою та Києвом, стверджуючи, що деякі країни мають залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру.