Глава України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі – головою посередницької місії Ватикану щодо припинення війни в Україні.
Як повідомив Зеленський, обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у рамках реалізації української формули світу.
Він закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану.
Зеленський наголосив, що припинення вогню та заморозка конфлікту не призведе до встановлення миру.
Зі свого боку, кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом та запевнив у готовності Святого Престолу долучитись до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив, передає прес-служба глави держави.
Дзуппі передав Зеленському листа від Папи Римського Франциска.
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