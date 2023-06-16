17:58 06 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі – головою посередницької місії Ватикану щодо припинення війни в Україні.

Як повідомив Зеленський, обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію у рамках реалізації української формули світу.

"Лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція та тиск на росію здатні вплинути на агресора та принести справедливий світ на українську землю", - зазначив глава держави.

Він закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану.

"Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм досягнення миру може бути лише українським", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що припинення вогню та заморозка конфлікту не призведе до встановлення миру.

"Ворог скористається паузою для нарощування здібностей та наступного наступу, для нової хвилі злочинів та терору.. росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив президент.

Зі свого боку, кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом та запевнив у готовності Святого Престолу долучитись до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив, передає прес-служба глави держави.



Дзуппі передав Зеленському листа від Папи Римського Франциска.