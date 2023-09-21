Зеленський зустрівся з президентом Чилі та обговорив проведення саміту "Україна – Латинська Америка"

10:21 21 вересня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомили у Офісі Президента України.

Зеленський подякував за послідовну позицію Чилі щодо засудження російської агресії.
"Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН», – сказав Зеленський.
Він наголосив на налаштованості України на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки. У цьому контексті сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.

Крім того, президент України наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни у майбутньому Глобальному саміті миру.

Лідери скоординували подальші кроки щодо розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені.