Зеленський зустрівся з президентом Чилі та обговорив проведення саміту "Україна – Латинська Америка"

Глава України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомили у Офісі Президента України.
Зеленський подякував за послідовну позицію Чилі щодо засудження російської агресії.
Він наголосив на налаштованості України на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки. У цьому контексті сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.
Крім того, президент України наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни у майбутньому Глобальному саміті миру.
Лідери скоординували подальші кроки щодо розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі