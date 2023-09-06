Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві

16:08 23 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув до Києва у рамках офіційного візиту. Повідомлення про цю зустріч надійшло від пресслужби українського лідера у середу, 23 серпня.



Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив щиру подяку Петтері Орпо за тривалу та практичну підтримку, яку Фінляндія надає Україні, включаючи військову, гуманітарну та санкційну допомогу.



Президент поділився, що прем'єр-міністр передав інформацію про майбутній новий, 18-й пакет оборонної підтримки, який буде найближчим часом наданий Україні. Зеленський наголосив на важливості цієї підтримки та висловив вдячність за надану допомогу.

"Ми сподіваємося, що наша спільна робота з Фінляндією у сфері оборонної індустрії дасть значні результати", - наголосив президент.

Він також обговорив глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру та зазначив, що Фінляндія активно підтримує ці зусилля. Президент наголосив, що Фінляндія готова відігравати важливу роль у реалізації пунктів Формули миру.