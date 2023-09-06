Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув до Києва у рамках офіційного візиту. Повідомлення про цю зустріч надійшло від пресслужби українського лідера у середу, 23 серпня.
Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив щиру подяку Петтері Орпо за тривалу та практичну підтримку, яку Фінляндія надає Україні, включаючи військову, гуманітарну та санкційну допомогу.
Президент поділився, що прем'єр-міністр передав інформацію про майбутній новий, 18-й пакет оборонної підтримки, який буде найближчим часом наданий Україні. Зеленський наголосив на важливості цієї підтримки та висловив вдячність за надану допомогу.
Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив щиру подяку Петтері Орпо за тривалу та практичну підтримку, яку Фінляндія надає Україні, включаючи військову, гуманітарну та санкційну допомогу.
Президент поділився, що прем'єр-міністр передав інформацію про майбутній новий, 18-й пакет оборонної підтримки, який буде найближчим часом наданий Україні. Зеленський наголосив на важливості цієї підтримки та висловив вдячність за надану допомогу.
Він також обговорив глобальні зусилля щодо реалізації Формули миру та зазначив, що Фінляндія активно підтримує ці зусилля. Президент наголосив, що Фінляндія готова відігравати важливу роль у реалізації пунктів Формули миру.
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