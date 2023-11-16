Зеленський зустрівся із новопризначеним главою МЗС Великобританії

11:18 16 листопада Київ, Україна

Про це в Телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський. В Україну прибув новопризначений міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон. Кемерон, зокрема, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йшлося про зброю для фронту, посилення ППО, захист українців та критичну інфраструктуру.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар із закордонних справ, справ Співдружності націй та розвитку Великобританії, здійснив в Україну", - написав президент.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський привітав Кемерона з призначенням міністром закордонних справ та подякував за те, що свій перший робочий візит на новій посаді він здійснив до Києва.

"Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не тільки ситуації на полі бою в Україні. Ми вдячні за непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Вдячні за теплий прийом українських громадян у Великій Британії. І раді, що ви приїхали в Україну", - сказав Зеленський.

Зазначається, що президент високо оцінив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від нападу росії, зокрема завдяки далекобійній зброї.