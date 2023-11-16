Зеленський зустрівся із новопризначеним главою МЗС Великобританії

В Україну прибув новопризначений міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон. Кемерон, зокрема, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі йшлося про зброю для фронту, посилення ППО, захист українців та критичну інфраструктуру.
Про це в Телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський привітав Кемерона з призначенням міністром закордонних справ та подякував за те, що свій перший робочий візит на новій посаді він здійснив до Києва.
Зазначається, що президент високо оцінив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дозволяє ЗСУ ефективно захищатися від нападу росії, зокрема завдяки далекобійній зброї.
Зеленський зазначив, що ще одним важливим пріоритетом напередодні зимового періоду є посилення української системи ППО для захисту громадян та критичної інфраструктури від російських обстрілів.
Зеленський і Кемерон обговорили ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Президент України подякував британському уряду за активну підтримку функціонування цього маршруту і спільні зусилля зі страхування цивільних суден, що проходять ним.
Також сторони скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх та двосторонніх ініціатив, зокрема у контексті просування Української формули миру та напрацювання гарантій безпеки у розвиток прийнятої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.
У ході зустрічі також йшлося про євроатлантичну інтеграцію України та підтримку Великобританією просування України до членства в НАТО.
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