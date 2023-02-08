Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III

17:51 08 лютого Київ, Україна

8 лютого під час візиту до Великобританії Володимир Зеленський зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III.





Про це повідомили у Twitter королівської родини, а також у пресслужбі президента України.

Major Johnny Thompson і Sir Clive Alderton велике President Zelenskyy, якою я прийде в Buckingham Palace для аудиторії з The King. pic.twitter.com/OLOZlAU3QN — Royal Central (@RoyalCentral) February 8, 2023

Це перша зустріч українського президента та британського монарха. Чарльз III приймає президента України у Букінгемському палаці. Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші із Сунаком. Також у президента заплановано зустріч із українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

NEW: The King receives President Zelenskyy of Ukraine в школі в Buckingham Palace. pic.twitter.com/CYvcFuuzeJ — Royal Central (@RoyalCentral) February 8, 2023

"Для мене честь бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх", - написав Зеленський.

Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський прибуде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на власні джерела.