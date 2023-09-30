Зеленський зустрівся з головою Європейського банку реконструкції та розвитку

17:17 29 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка 29 вересня приїхала з візитом до Києва.



Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.



Зеленський зазначив, що в Україну навіть під час повномасштабної війни надходять інвестиції, але для відновлення та стабільного економічного розвитку їхні обсяги мають бути "значно більшими".

"Якщо у нас буде надійна система ППО та робочі місця, люди повертатимуться навіть зараз, поки йде війна. І наша країна не тільки битиметься за свою свободу, а й продовжуватиме жити", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема:

у сфері енергетичної безпеки;

фінансуванні торгівлі;

підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів;

продовольчої безпеки;

корпоративного сектору.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності посилення фінансування реалізації проєктів у приватному секторі, а також залучення додаткового приватного капіталу для відновлення країни.



У свою чергу Рено-Бассо зазначила, що економіка України стабілізувалася та продовжує працювати на значній частині території держави.



Глава ЄБРР розповіла про переговори з українським урядом та прем'єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду.

"Ми й надалі підтримуватимемо "Укренерго" у будівництві захисту від повітряних атак. Також ми працюємо з "Нафтогазом", щоб забезпечити великі запаси газу. У нас є проєкт з "Укргідроенерго". Ми продовжуватимемо фінансування "Укрзалізниці" та транспорту", — запевнила чиновниця.

За її словами, Європейський банк реконструкції та розвитку має намір сфокусуватися на проєктах у приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві.