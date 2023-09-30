Зеленський зустрівся з головою Європейського банку реконструкції та розвитку

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, яка 29 вересня приїхала з візитом до Києва.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зеленський зазначив, що в Україну навіть під час повномасштабної війни надходять інвестиції, але для відновлення та стабільного економічного розвитку їхні обсяги мають бути "значно більшими".
Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема:
- у сфері енергетичної безпеки;
- фінансуванні торгівлі;
- підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів;
- продовольчої безпеки;
- корпоративного сектору.
Крім того, Зеленський наголосив на необхідності посилення фінансування реалізації проєктів у приватному секторі, а також залучення додаткового приватного капіталу для відновлення країни.
У свою чергу Рено-Бассо зазначила, що економіка України стабілізувалася та продовжує працювати на значній частині території держави.
Глава ЄБРР розповіла про переговори з українським урядом та прем'єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду.
У свою чергу Рено-Бассо зазначила, що економіка України стабілізувалася та продовжує працювати на значній частині території держави.
Глава ЄБРР розповіла про переговори з українським урядом та прем'єр-міністром щодо підготовки країни до зимового періоду.
За її словами, Європейський банк реконструкції та розвитку має намір сфокусуватися на проєктах у приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві.
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