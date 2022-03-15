Зеленський зустрівся з чинною главою ОБСЄ

19:43 15 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде, яка перебуває з робочим візитом в Україні, провели зустріч.

Про це повідомляє пресслужба ОП у вівторок, 15 червня.

"Ми вдруге в цьому році зустрічаємося з вами в Києві. Важлива поїздка, яку ви днями здійснили на схід України", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Анн Лінде обговорили ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України, а також обмінялися думками щодо високого рівня воєнної загрози для України і шляхів зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.



Як нагадав Зеленський, ТКГ повинна відновити повноцінну роботу. Він також наголосив на важливості здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації уздовж тимчасово непідконтрольної частини російсько-українського кордону, в тимчасово анексованому Криму і в Азовсько-Чорноморському регіоні.



Зеленський подякував шведській стороні за рішення надати для тимчасового представлення в Києві оригінал Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

"Вперше за 300 років цей атрибут нашої державності знову буде в Україні. Це дуже дружній жест Швеції, ми дуже цінуємо", - сказав Зеленський.

Нарешті, він наголосив на важливості участі шведської сторони в інавгураційному саміті Кримської платформи на високому рівні.



Нагадаємо, що раніше глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя. Голова ОБСЄ побувала в Маріупольському морському торговельному порту, де її поінформували про стан порту, його проблеми.