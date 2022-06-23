Зеленський вперше провів переговори із президенткою Молдови

08:10 23 червня Київ, Україна

Вперше після початку вторгнення росії Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Молдови Маєю Санду.

Про це він повідомив у Twitter.

"З президенткою Молдови Маєю Санду обговорили завтрашнє засідання Європейської ради. Очікуємо на рішення Євросоюзу про надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу шляхом до ЄС", - йдеться у повідомленні.