Зеленський вперше провів переговори із президенткою Молдови

Вперше після початку вторгнення росії Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Молдови Маєю Санду.
Про це він повідомив у Twitter.
Як відомо, позиція Кишинева після російського вторгнення викликала обурення Києва, оскільки Молдова одразу оголосила, що не вводитиме проти росії економічні санкції.
Втім, Молдова запровадила всі основні заборони, просто зробила це неофіційно, уникнувши свого включення до російського переліку "недружніх держав".
Іншим спірним питанням у відносинах двох країн було постачання зброї.
За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати радянські винищувачі МіГ-29, але отримало відмову з поясненням, що Кишинів не хоче дратувати росію.
Санду згодом заявила, що Молдова не має сучасної зброї, щоб надавати Україні військову допомогу, а також не може це робити відповідно до своєї конституції.
На початку червня стало відомо, що український літак Ан-26 прибув із Ужгорода до Молдови та нібито забрав запчастини для винищувачів МіГ-29. У Молдові заявили, що літак здійснив технічний рейс і не взяв на борт жодної військової техніки.
Втім, Молдова запровадила всі основні заборони, просто зробила це неофіційно, уникнувши свого включення до російського переліку "недружніх держав".
Іншим спірним питанням у відносинах двох країн було постачання зброї.
За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати радянські винищувачі МіГ-29, але отримало відмову з поясненням, що Кишинів не хоче дратувати росію.
Санду згодом заявила, що Молдова не має сучасної зброї, щоб надавати Україні військову допомогу, а також не може це робити відповідно до своєї конституції.
На початку червня стало відомо, що український літак Ан-26 прибув із Ужгорода до Молдови та нібито забрав запчастини для винищувачів МіГ-29. У Молдові заявили, що літак здійснив технічний рейс і не взяв на борт жодної військової техніки.
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