Зеленський вніс зміни до Положення про офіційні символи глави держави

18:40 29 березень Київ, Україна

Відповідно до опублікованого на сайті глави держави указу , Володимир Зеленський вніс зміни в знак президента і використання штандарта.



Указ №125/2021 від 29 березня передбачає, що срібна пластинка, яка прикріплюється до штандарта глави держави, з вигравіюваними ПІБ президента і датою складення ним присяги народові після закінчення його повноважень буде передаватися на постійне зберігання Фонду президентів України, раніше вона зберігалася у відділі державних нагород Адміністрації Президента.



Крім того, указом розширюється перелік місць, де встановлюється дублікат штандарта. Якщо раніше серед іншого він встановлювався "в місці проведення офіційних заходів та урочистостей", то тепер в місці «урочистостей, офіційних і інших заходів» за участю президента України.



Також документом передбачено, що «під час перебування президента України за кордоном дублікат прапора (штандарта) президента України на прапорній щоглі біля резиденції президента України у столиці України - місті Києві не піднімається».



Указом вносяться зміни також в знак президента. Він має форму орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів і відтепер уже 16 замість колишніх 12 декоративних ланок, розташованих у відповідній послідовності.



Як повідомлялося, прапор (штандарт) президента України належить до офіційних символів глави держави і являє собою синє квадратне полотнище із зображенням в центрі золотого Знака Княжої Держави Володимира Великого (малого Державного Герба України). Полотнище обрамлене золотою облямівкою і прикрашене золотою бахромою. Держак штандарта дерев'яний.