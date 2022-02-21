Зеленський: в світлі подій, що відбуваються, курс України в ЄС став ще актуальнішим

Курс України до Євросоюзу є зараз ще більш актуальним, ніж раніше. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції з депутатами Європарламенту.
Президент України Володимир Зеленський відзначає, що зараз курс України до Європейського Союзу є ще більш актуальним, ніж раніше. Про це він заявив в ході відеоконференції з депутатами Європейського парламенту. Глава держави подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту в просуванні амбітного порядку денного Україна - ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності України і деокупації Криму.
Президент нагадав, що вже через тиждень очікується черговий саміт Україна - ЄС, і висловив надію, що він буде успішним.
Володимир Зеленський констатував: «З огляду на сьогоднішні виклики, незмінний курс до Європи, Європейського Союзу ще більш актуальний для України, ніж раніше».
«Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива», - додав він.
Глава держави повідомив про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного поліпшити координацію та співробітництво в цілях протидії загрозам безпеки, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.
«Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, - це поява та наша пропозиція Кримської платформи, майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям - як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і тим, хто вже знаходяться в Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму», - сказав глава держави.
Також, за словами Володимира Зеленського, Україна прагне до обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості про оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, «промисловий безвіз» і т.п.
«Ми бачимо переорієнтацію українського бізнесу в європейські країни. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні», - підкреслив глава держави, зазначивши, що зараз це особливо важливо, враховуючи пандемію коронавірусу та війну.
«Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, в будь-яку кризу, працювала в Україні», - додав президент.
Серед іншого, учасники відеоконференції обговорили питання будівництва меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту «Пам'ять заради майбутнього» своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проєкту «Голоси: свідоцтво Голокосту з України».
У відеоконференції взяли участь депутати, що представляють різні політичні групи в Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічюс (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредерік Рис (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) і Влодзімеж Цімошевич (Польща ).
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