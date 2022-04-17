Зеленський в розмові з послами G7: рішення КСУ не скасовує функціонування НАБУ

15:53 19 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський запевнив послів Великої сімки, що рішення КСУ не може вплинути на роботу НАБУ і його репутацію, а також підкреслив, що Артем Ситник залишиться директором НАБУ.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Сторони обговорили рішення Конституційного Суду України про НАБУ і його можливий вплив на роботу бюро. Глава держави запевнив, що зараз рішення КСУ не впливає на легітимність і незалежність НАБУ і його глави.



«Рішення Конституційного Суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишиться на посаді», - заявив Зеленський.