Зеленський у Брюсселі закликав світових лідерів підтримати Ізраїль

14:25 11 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі, куди він приїхав на засідання "Рамштайну" та Ради Україна - НАТО, закликав світових лідерів відвідати Ізраїль та продемонструвати свою підтримку місцевим жителям.
"Я говорю не про якісь установи, а про підтримку людей, які постраждали від терактів і сьогодні гинуть", - сказав Зеленський, спонукаючи чиновників підтримати Ізраїль.
Він порівняв напад на Ізраїль 7 жовтня з першими днями повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Це була найстрашніша трагедія, загинули багато людей. Було критично не почуватися самотнім. Відчуття підтримки може допомогти вам врятувати свою країну, людей та життя", - наголосив президент України.
Зеленський наголосив, що ХАМАС намагався влучити в одні з найбільших енергетичних станцій Ізраїлю — як минулого року робила росія, завдаючи ударів по енергооб'єктах в Україні.
"Путін і ХАМАС тримають вільні демократичні держави в заручниках, хочуть мати владу над тими, хто хоче свободи. Терористи не зміняться, вони мають програти – ми маємо виграти. Потрібна постійність, спокій, тривала підтримка. Нам потрібні правильні кроки, які зберігають життя людей", – стверджує Володимир Зеленський.