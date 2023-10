Зеленський у Брюсселі закликав світових лідерів підтримати Ізраїль

On Israel. Я нагадаю перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, загинуло багато людей. Було критично не почуватися самотнім.Зображення підтримується може допомогти вам захистити свою країну, людей, і життя. This is why I urge all leaders to visit Israel… pic.twitter.com/QGgAxMabjB