Зеленський у Брюсселі закликав світових лідерів підтримати Ізраїль

14:25 11 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі, куди він приїхав на засідання "Рамштайну" та Ради Україна - НАТО, закликав світових лідерів відвідати Ізраїль та продемонструвати свою підтримку місцевим жителям.

"Я говорю не про якісь установи, а про підтримку людей, які постраждали від терактів і сьогодні гинуть", - сказав Зеленський, спонукаючи чиновників підтримати Ізраїль.

Він порівняв напад на Ізраїль 7 жовтня з першими днями повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Це була найстрашніша трагедія, загинули багато людей. Було критично не почуватися самотнім. Відчуття підтримки може допомогти вам врятувати свою країну, людей та життя", - наголосив президент України.

On Israel. Я нагадаю перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, загинуло багато людей. Було критично не почуватися самотнім.Зображення підтримується може допомогти вам захистити свою країну, людей, і життя. This is why I urge all leaders to visit Israel… pic.twitter.com/QGgAxMabjB - Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2023

Зеленський наголосив, що ХАМАС намагався влучити в одні з найбільших енергетичних станцій Ізраїлю — як минулого року робила росія, завдаючи ударів по енергооб'єктах в Україні.